Un cittadino ha notato un’auto con i finestrini infranti e ha dato l’allarme alla polizia locale che, grazie alle telecamere, ha individuato un uomo come probabile autore.

Intanto la vittima ha sporto denuncia alla polizia e gli agenti verso le 11.30 lo hanno rintracciato in corso Palladio. Portato in questura e riconosciuto dai vigili il 36enne, residente a Foggia, volto noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato e nei suoi confronti è stato messo un foglio di via dal comune di Vicenza con divieto di ritorno per tre anni. Sono in corso ulteriori indagini per stabilire se l’uomo abbia messo a segno altri furti su auto in sosta.

Fonte Il Giornale di Vicenza