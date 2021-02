Antonio Lo Conte: “La pandemia ha isolato ancora di più i malati mentali”

Capitanata. Con la pandemia, i malati mentali sono stati ancor più relegati, isolati. E, intanto, a seguito della serie di difficoltà economiche e sociali emerse in tale periodo, sono anche aumentati i casi di disagio mentale.

L’allarme arriva da Antonio Lo Conte, presidente della sezione regionale dell’Anpis, (Associazione Nazionale per l’Inclusione Sociale), realtà che comprende 13 realtà associative e che ha avviato negli ultimi anni 20 anni interessanti esperienze a favore dei cittadini con disagio psichico mediante l’ausilio delle discipline sportive, implementate con attività culturali, teatrali e musicali.

“Già nel 1978, la legge 180, cosiddetta legge Basaglia, i cui articoli furono poi inclusi nella riforma sanitaria della legge n.833 (art. 33-35) dello stesso anno, aveva portato alla chiusura dei manicomi” racconta Lo Conte a Statoquotidiano “Tale legge faceva riferimento al principio per cui la malattia non deve inficiare la persona, né portare all’isolamento del malato mentale perché visto come pericoloso e non produttivo per la società”.

“La malattia mentale, invece, può essere curata e la presa in carico del paziente, che ne risulta affetto, da parte della società, non deve riguardare solo l’aspetto medico sanitario, ma aspetti legati all’inserimento lavorativo, sociale”.

Secondo le intenzioni della legge Basaglia, cioè, nell’immaginario collettivo doveva entrare l’idea che è necessario promuovere opportunità di inserimento del malato nella società. Ma, ad oggi, è possibile affermare che, alla chiusura dei manicomi voluta dalla legge 180, non ha ancora fatto seguito un vero processo di emancipazione della persona affetta da malattia mentale.

“Sono state nel frattempo istituite dalla Regione Puglia strutture residenziali operanti 24 su 24 o case alloggio, potremmo dire ‘piccoli manicomi’ solo più vicini a casa, ma di fatto i processi riabilitativi per la persona tardano a partire”.

In altre parole, la salute del malato mentale non riguarda solo l’aspetto medico sanitario, ma è legata anche al giusto inserimento della persona nella società. Infatti, le nuove povertà, la più recente crisi economica, conseguenza delle varie restrizioni per contrastare la pandemia, possono essere a ragione considerati causa di disagio psichico in un sempre più crescente numero di persone.

In questo l’Anpis si impegna a fare da tramite tra il mondo sanitario ed il mondo politico esercitando il ruolo di interlocutore privilegiato della salute. “Un ruolo che si rende necessario in una società che spinge continuamente alla competitività e nella quale chi non si mostra all’altezza rischia di essere escluso. Noi dell’Anpis, dunque, ci proponiamo come una realtà che riesce ad includere le persone laddove la società tende a produrre scarto umano”.

L’esclusione sociale della persona affetta da disturbi mentali rimane comunque ancora evidente: “Abbiamo presentato istanze al governo, sia per la realtà del territorio locale, sia a livello nazionale. Vogliamo che si sviluppi una maggiore attenzione verso il malato mentale al fine di ottenere un suo inserimento nell’apparato produttivo della società. Gli stessi servizi sanitari rimangono dediti ad attenzioni che riguardano la malattia, ma non guardano ai bisogni sociali della persona”.

Diverse le iniziative organizzate negli anni dall’Anpis per favorire l’inclusione sociale.

20° Edizione del “SOTTOSOPRA. Un percorso iniziato nel 2000, con la prima edizione tenutasi all’Isola d’Elba, passando poi per tutto il territorio nazionale, da Pesaro, Orosei, Senigallia, Carovigno, Brindisi, Palinuro, Sibari, Montesilvano, Nuova Siri e Tropea.

La 20 ediz. della Manifestazione “Sottosopra”, quest’anno si svolgerà presso il villaggio di Pugnochiuso Resort dal 06 al 13 Giugno 2021 con gli stessi nobili intenti delle precedenti edizioni. Vedrà la partecipazione di circa 700 persone con problematiche legate al disagio mentale, che vivranno insieme ad operatori, volontari e famigliari provenienti da tutto il territorio nazionale. Una settimana in cui saranno protagonisti del proprio tempo partecipando ai ricchi eventi programmati spaziando dallo sport alla musica e passando per il teatro e la scoperta del territorio. Un vero investimento economico, turistico e socioculturale che ben si situa nello scenario tracciato dalla legge reg. Puglia 26/2006 e dalle altre importanti innovazioni sociosanitarie.

11°. EDIZIONE del progetto RIMETTIAMOCI IN GIOCO SPORTIVAMENTE 2021, il cui obiettivo vuole essere l’empowerment di persone con problemi mentali attraverso lo sport non competitivo.

Vi saranno coinvolte circa 180 persone con disturbi psichici per l’attività di calcetto e si svolgerà nelle città dislocate su tutto il territorio regionale della Puglia dal mese di settembre a dicembre 2021. Nel corso dell’evento, si terranno Workshop tra educatori/operatori, docenti/insegnanti ed esperti/ricercatori con i partner Europei , Istituzioni, operatori e utenti del territorio.

L’intento che caratterizza la serie di tali iniziative è quello di “rinforzare gli interventi di inclusione che vengono messi in campo giorno per giorno nelle singole associazioni che fanno parte dell’Anpis” sottolinea Antonio Lo Conte. “Il malato mentale molto spesso ha bisogno di una relazione umana significativa più di ogni altra cosa. Non basta sapere che, per esempio, nel momento di particolare crisi e difficoltà del paziente sarà possibile chiamare i vigili urbani ed il sindaco e quindi attivarsi per ottenere un TSO (Trattamento Sanitario Obbligatorio), come previsto proprio nella legge 180/1978”.

Necessario, inoltre, favorire la conoscenza, la formazione come strumenti di prevenzione del disagio e utili a stimolare in ogni cittadino l’attenzione verso le situazioni di difficoltà. “Importante la formazione e noi vi lavoriamo tanto organizzando corsi ta tenere anche nelle scuole. Perché così si può imparare a riconoscere il disagio mentale”.

Molte famiglie tendono ancora a nascondere il problema. In più del 90% dei casi delle persone colpite da disagio mentale, secondo i dati forniti da Lo Conte, le famiglie hanno nascosto a se stesse e alla gente intorno la malattia mentale di un fratello, un figlio, un parente, almeno fino a quando questo non è poi diventato ingestibile e pericoloso.

Le esperienze maturate fino ad oggi indicano quanto mai necessaria e indispensabile l’azione di politiche integrate con un ” PATTO SOCIALE” verso le Comunità perché “La Salute è un Bene Comune”

Daniela Iannuzzi.