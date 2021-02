Arresti “Nuvola d’oro”, Landella precisa: “Risultato totalmente estraneo ai fatti”

Foggia, 11 febbraio 2021. “In merito all’inchiesta denominata ‘Nuvola d’oro’, condotta dalla Procura della Repubblica di Foggia e dal Nucleo di polizia economico-finanziaria di Bari, come emerge dagli atti di indagine, sono risultato totalmente estraneo ai fatti.

È evidente, dalle conclusioni della magistratura, che ogni riferimento alla mia persona è frutto solo di millanterie e mai di un mio diretto coinvolgimento.

Ho dato mandato ai miei avvocati di valutare eventuali azioni legali a carico di chi, in modo maldestro, cerca di strumentalizzare questa vicenda danneggiando la mia immagine.

Confido, come sempre, nell’operato della magistratura, sottolineando come il Comune di Foggia valuterà le opportune azioni da intraprendere per tutelare la propria immagine, ove i fatti contestati risultino accertati”.