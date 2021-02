Cagnano Varano, il sindaco Di Pumpo rimanda al mittente le accuse della Civica Cagnanese

Cagnano Varano, 11 febbraio 20210.

Non è tardata ad arrivare la risposta del sindaco di Cagnano Varano, Michele Di Pumpo, alle critiche mosse nei giorni scorsi dal movimento di minoranza Civica Cagnanese e diffuse con un post pubblicato sulla loro pagina Facebook, sviluppato con una serie di domande rivolte proprio al primo cittadino.

Di Pumpo, attraverso una video intervista, ha voluto replicare partendo dal comunicato stampa trasmesso nella giornata di ieri dalla Civica Cagnanese, in cui si richiedevano chiarimenti inerenti all’acquisto, da parte dell’amministrazione, di 2000 test sierologici per un costo complessivo di 13.000 euro. “Sono stati scelti dei test validi, qualificati e affidabili – ha riferito il sindaco – Nel proporre servizio ai cittadini bisogna farlo bene. Sono dei test utilissimi e stanno dando degli ottimi risultati che verranno utilizzati anche come statistica regionale. Finora abbiamo effettuato oltre 800 test ai cittadini”, e contrattacca duramente la Civica Cagnanese: “Sono state mosse accuse al sottoscritto, addirittura di avere a che fare con la ditta che ha fornito i test. Prego alla Civica Cagnanese di ritirare queste accuse, se continueranno per questa strada sarò costretto a diffidarli e a querelarli”.

Durante l’intervista non sono mancate anche le risposte in merito ai lavori della piazza a Capojale e quelli di riqualificazione della Grotta di San Michele, rassicurando che a breve inizieranno i lavori, come partiranno anche le opere di rifacimento della zona Belvedere e del vecchio municipio. Per quanto riguarda la riqualificazione della Grotta di San Michele, Di Pumpo ha affermato “Anche qui abbiamo dovuto trovare delle documentazioni che mancavano – aggiungendo – l’ufficio tecnico attuale non ha trovato dei faldoni, abbiamo dovuto ricostruire la documentazione grazie anche a dei tecnici di supporto esterni. I documenti richiesti dalla Regione dovevano essere prodotti entro il 2018. Siamo stati costretti, dal 22 settembre a fine ottobre, a ricostruire questa documentazione che mancava completamente, altrimenti si rischiava di rimetterci quattrocentomila euro a danno del Comune e dei cittadini di Cagnano”.

Articolo di Valerio Agricola