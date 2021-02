Caratù: “Chi non sa taccia, chi è dovuto a conoscere agisca presto”

In mancanza di una perizia giurata sull’effettivo valore delle quote, è chiaro che il valore sia quello nominale. Ma come si fa a mettere in vendita un bene se non se ne stabilisce il valore? Nella vendita del 1% al Comune di Zapponeta (vendita non andata in porto ) nel 2017 una perizia del dott. Spadafranca valorizzava a.s.e oltre 2.500.000 euro. Da allora A.s.e. ha prodotto investimenti per altri 2 milioni di euro.

Il dott Rossi non so dove abbia maturato la convinzione che i Comuni piccoli si sentano schiacciati dal comune di Manfredonia, probabilmente saprà che dentro ARO 1 ogni sindaco ha un voto, indipendentemente dagli abitanti, mentre i costi si dividono per abitante. A me pare il contrario, che lo schiacciato sia il Comune di Manfredonia.

Circa la corte che Rossi fa ad i piccoli comuni nella sua missiva, ed i suoi ringraziamenti al comune di Vieste, non so forse essendo part-time non ha avuto tempo di leggere i bilanci. Il comune di Vieste deve all’a.s.e. 560mila euro per servizi resi e non pagati e per attrezzature non restituite.

Come lo stesso avvocato Mansueto, incaricato del recupero, afferma nella sua relazione “il rischio che a.s.e. soccomba è remoto “.

Rossi non sa che il comune di Zapponeta deve 150 mila euro, ad a.s.e. anche questa con azione di recupero. 710 mila euro totali regolarmente in bilancio approvato anche dai commissari, se questa somma non venisse recuperata o in parte transata la città di Manfredonia se ne dovrà far carico, schiacciato dalle insolvenze altrui.

Inoltre forse non sa che il comune di Manfredonia ha versato nelle casse a.s.e. 5,5milioni di euro somma per la quale il comune di Manfredonia ha dovuto accendere un mutuo trentennale alla cdp, danaro che pagheranno i nostri figli e che incide pesantemente sull minacciato dissesto finanziario comunale. Prima di parlare di “piccoli comuni trattati come vassalli” o di osannare Vieste ci dica come intende rientrare delle somme.

Il resto lo lasciamo ai filosofi. Come mai non è on Line la delibera della sua nomina ( è una questione di trasparenza). Le stesse domande le pongo anche al collegio sindacale che ha il controllo di legittimità, collegio altamente rappresentato dal presidente dell’ordine dei commercialisti, c’è una perizia? i crediti vantati sono stati riscossi.?

E non ultimo ma il più importante lo staff tecnico del controllo analogo del comune di Manfredonia, possibile che nulla avete eccepito? In precedenza eccepivate anche sulle inezie. Il vostro non è un controllo politico ma tecnico.

Per conoscenza questa battaglia la conduco da anni, sui 5.5 milioni di euro di indebitamento abbiamo combattuto ed ora non intendiamo mollare. Finora non è stata ceduta nessuna quota siamo in tempo per evitarlo.

Manfredonia non può pagare debiti di altri.