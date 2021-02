Covid, Lopalco: “In allerta per varianti. Quella inglese gira nelle scuole”

Bari, 11/02/2021 – (repubblica) Non un errore, ma un’incomprensione tra uffici determinata dal farraginoso metodo di valutazione dei 21 indicatori del contagio. L’assessore regionale alla Sanità, Pierluigi Lopalco, spiega così il pasticcio sui dati epidemiologici pugliesi, che venerdì scorso ha spinto il ministero della Salute a trattenere a sorpresa la Puglia in zona arancione e che poi, in seguito a una richiesta di rettifica da parte della stessa Regione, ha portato a una convocazione straordinaria della cabina di regia ministeriale per correggere gli errori sui dati e portare così la Puglia in zona gialla a partire da oggi (una scena simile all’errore nella fornitura dei dati da parte della Regione Lombardia, trattenuta così una settimana in più in zona rossa).

Preoccupano le varianti. La zona gialla potrebbe fare da detonatore per una nuova esplosione di contagi?“Noi abbiamo realizzato un sistema di sorveglianza speciale per queste varianti che ci preoccupano molto: soprattutto quella inglese che è purtroppo legata al mondo della scuola, visto che gira tra i ragazzi. Motivo per cui in Inghilterra hanno chiuso le scuole”. (repubblica)