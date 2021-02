Covid Puglia, allarme focolai variante inglese: presente in tutte le province

Bari, 11/02/2021 – (repubblica) La variante inglese ha messo radici anche in Puglia. In almeno 16 comuni di tutte le sei province della regione c’è almeno un positivo che ha contratto il virus che si è dilagato nelle scorse settimane di Gran Bretagna. Anche a Bari città. Anzi, sia per ragioni legate alla provenienza dei campioni analizzati sia per il numero di abitanti, l’area metropolitana è il territorio con la maggiore incidenza di contagi di questo tipo. Gli esperti la chiamano Voc 202012-01, oppure N501Y. Ma quale che sia il nome scientifico della variante, una cosa è certa: quel virus circola già da queste parti. E ha un peso tutt’altro che trascurabile: vale il 15 per cento dei nuovi positivi registrati nella nostra regione, secondo le stime degli esperti. Su questo fronte, come detto, nessuna provincia è stata risparmiata dalla variante inglese. Dottoressa Maria Chironna: “Aumentando il numero dei contagi ci sarebbe il rischio di un più alto numero di ricoveri in ospedale e di decessi, soprattutto nelle persone più anziane e più fragili. E questo avrebbe un impatto anche sui sistemi sanitari”. (repubblica)