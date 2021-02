Covid, Puglia gialla ma 42% posti letto occupato: ieri il picco

Bari, 11/02/2021 – (gazzettamezzogiorno) Mentre la Puglia torna a respirare dopo il ritorno in zona gialla, con bar e ristoranti che riprendono ad accogliere i clienti all’interno (fino alle 18, poi solo asporto fino alle 22), il nuovo picco di ricoveri per Covid 19 registrato ieri con 75 persone ospedalizzate in più pari a un numero complessivo di 1.655, fanno scattare l’alert alzando l’asticella di uno degli indicatori presi a campione dalla Cabina di regia per il monitoraggio dell’andamento dell’epidemia. Numeri che dovranno confrontarsi con i nuovi dati di oggi da cui emerge una risalita dell’indice dei contagi (1.248 rispetto ai 1.063 di ieri) e dell’indice di positività (12% rispetto al 10% precedente), oltre all’aumento del numero delle vittime: 33 in 24 ore. (gazzettamezzogiorno)

In base all’ultima rilevazione dell’Agenas, l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, al 10 febbraio il 42% dei posti in «area non critica» (pneumologia, malattie infettive) risulta occupato da pazienti positivi al Coronavirus: si tratta di due punti percentuali oltre il limite del 40% fissato dal ministero della Salute. E’ invece sotto la “soglia critica» del 30% l’occupazione dei posti nei reparti di terapia Intensiva: attualmente risulta essere pari al 29% dopo che a causa di un «difetto» di comunicazione dei dati da parte della Regione (106 posti letti in meno di Terapia intensiva) la soglia era stata portata al 37% confermando così la zona arancione.(ansa)