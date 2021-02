“Draghi avrà il compito di risollevare le sorti dell’Italia, partendo dalla formazione”

(A cura di Piercosimo Zino, Manfredonia 10 febbraio 2021). In questi giorni di consultazioni coi vari partiti, il presidente incaricato Mario Draghi, definito dalla stampa estera “the best person for the worst job: governing Italy” (la persona migliore per il lavoro peggiore: governare l’Italia), ha posto l’accento sulla questione scolastica, argomento di vitale importanza.

Tra le ipotesi messe al vaglio le più significative sarebbero due: uno sblocco dei concorsi per coprire la gargantuesca cifra di 220mila cattedre che rimarranno scoperte ( un insegnante su quattro precario), evitando uno scambio di supplenti da calciomercato, e un prolungamento dell’anno scolastico fino a fine giugno (probabile anche fino agli inizi di luglio) per compensare i giorni di scuola persi.

Tra didattica a distanza, orari delle lezioni portati anche a 45 minuti e ordinanze varie, non si può dire che si sia fatta veramente “scuola”.

Uno dei capitoli più tristi è quello che riguarda l’università, che in questo periodo ha avuto i disagi maggiori, con migliaia di studenti che non hanno potuto vivere appieno questa meravigliosa esperienza, formativa ed educativa, essenziale nel forgiare le future menti più brillanti del Belpaese.

Alcuni studi internazionali hanno evidenziato gap formativi tra il 30 e il 50% nelle varie materie scolastiche. I dati italiani non sono, purtroppo o per fortuna, disponibili per la mancata effettuazione delle prove Invalsi lo scorso anno. Un danno sicuramente enorme per tutti noi.

Il Covid ha portato disagi che si faranno sentire per anni, ma la speranza è sempre l’ultima a morire.

Draghi avrà il compito di risollevare le sorti di questa nazione, trainandola fuori da una crisi economica che sta affannando tutti e dando assoluta priorità all’educazione degli studenti e degli universitari, dando speranza ai ragazzi di oggi per dare speranza all’Italia di domani.

