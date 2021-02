Foggia. “Abbiamo il dovere di non far spegnere il ricordo nel tempo”

Foggia, 11 febbraio 2021. Il 10 febbraio si ricorda l’eccidio degli italiani da parte dei partigiani comunisti da parte della Jugoslavia di Tito e i ragazzi di Gioventù Nazionale di Foggia come ogni anno, hanno partecipato all’iniziativa promossa a livello nazionale “IO RICORDO : ISTRIA FIUME DALMAZIA.

La cerimonia si è svolta in silenzio, senza simboli di partito e con la deposizione di un mazzo di fiori ai piedi del monumento che ricorda questo tragico evento, in Piazza Martiri Triestini.

“Doveroso ricordare seppur istituita solo recentemente (dal 2005) una pagina di storia che ha lacerato i cuori di tanti nostri connazionali. Circa 20.000 italiani sono stati uccisi in modo crudele e lanciati dai comunisti di Tito nelle foibe (inghiottitoi e voragini tipiche del Carso) in Istria e Dalmazia. Alcuni sono stati lanciati vivi e lasciati morire, altri (quasi mezzo milione), sono stati costretti ad abbandonare le proprie città, le proprie case ed espropriati di tutti i beni. Sono stati costretti a fuggire per non incorrere nella morte.

Chi ha ostacolato e/o ignorato questo evento e il ricordo di questo eccidio per tutti questi anni, si è macchiato di una colpa grande. Noi giovani siamo qui ed abbiamo il dovere di non far spegnere il ricordo nel tempo. “ Così il Presidente Provinciale di Gioventù Nazionale Mario Giampietro.

A margine dell’evento anche il Coordinatore Cittadino di Gioventù Nazionale Foggia Alessandro Marzocco dichiara: “ E’ importante non dimenticare ciò che è stato, ciò che hanno subito i nostri connazionali. Mai più tutto questo. I martiri italiani vanno ricordati ed

onorati. Sempre!”.