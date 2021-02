Furgone in fuga pieno di migranti: 2 arresti nel Foggiano

Manfredonia,11/02/2021 – Guidavano un furgone col quale stavano trasportando numerosi migranti i cittadini senegalesi che i carabinieri sono riusciti a bloccare e arrestare in provincia di Foggia dopo avere inseguito il mezzo che ha finito la sua corsa contro il cancello di un’azienda agricola.

Domenica mattina i carabinieri, nell’ambito dei servizi per il contrasto al caporalato, sulla strada provinciale 26 hanno notato un furgone il cui conducente non si e’ fermato all’alt ma ha accelerato.

I carabinieri lo hanno allora inseguito mentre l’autista cercava di seminarli fino a quando, dopo aver fatto scoppiare uno pneumatico contro un muretto a secco, ha impattato contro il cancello di un’azienda agricola e si e’ dovuto fermare.

Dal furgone, un vecchio Mercedes Sprinter con targa bulgara, sono scesi numerosi cittadini africani che sono fuggiti nei campi circostanti. I militari pero’ hanno bloccato l’autista e un altro uomo, entrambi senegalesi, arrestati per resistenza a pubblico ufficiale e portati nel carcere di Foggia. Il gip oggi ha convalidato gli arresti disponendo la scarcerazione per entrambi e sottoponendo il conducente del furgone all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per quattro volte a settimana.

A entrambi i cittadini senegalesi, domiciliati nell’insediamento abusivo di Borgo Mezzanone, era scaduto il permesso di soggiorno. Il mezzo su cui viaggiavano era senza assicurazione. (norbaonline)