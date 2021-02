“Il presidente Emiliano e l’assessore Lopalco chiedano scusa per l’ennesima figuraccia fatta, dopo l’annuncio in pompa magna dell’ora X, le 14 di oggi, come il momento che avrebbe dato inizio alla campagna vaccinale anti covid agli ultraottantenni. Per poi scoprire che ancora nel tardo pomeriggio il SERVIZIO ERA IN FASE DI ATTIVAZIONE, non avendo potenziando la piattaforma ‘Puglia Salute’. Emiliano e Lopalco chiedano scusa soprattutto a tutti gli anziani che hanno aspettato ore fuori dalle farmacie perché non avevano un pc o qualcuno che gli potesse prenotare online la vaccinazione, costretti a stare in piedi, al freddo, fuori a una farmacia per effettuare la prenotazione per poi tornare a casa perché anche il farmacista non era in grado di accedere alla piattaforma. C’è davvero da vergognarsi!