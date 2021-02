Lasorsa “Postazione piano vaccini ad Orta Nova”

Orta Nova – Postazione per i vaccini Anti COVID anche nella cittadina capofila dei Cinque Reali Siti. La struttura sarà collocata in Largo Mezzana angolo via Indipendenza. “Ancora una vittoria per il nostro territorio, che, dopo la postazione per i tamponi, riesce a garantire l’attivazione di un piano vaccini sul posto evitando che gli anziani debbano spostarsi in altri paesi”.

Ad annunciarlo, Mimmo Lasorsa, primo cittadino di Orta Nova, nel suo videomessaggio pubblicato nella tarda mattinata sulla pagina Facebook “Amministrazione Lasorsa”.

Il vaccino sarà disponibile, in particolare per gli ultra ottantenni, a partire dal 22 febbraio, come già annunciato dall’assessore alla Salute della Regione Puglia, Pier Luigi Lopalco.

Già da oggi, 11 febbraio, sarà possibile prenotarsi per riceverne la dose necessaria secondo due canali: presso le farmacie, presentando la propria tessera sanitaria, senza prescrizione del medico; oppure attraverso il portale pugliasalute.it

La somministrazione del vaccino è da intendersi come facoltativa. “Ma il mio consiglio” le parole di Lasorsa “sia da medico che da sindaco, è quello di vaccinarci tutti quando ne avremo la possibilità. Perché il vaccino è sempre una conquista, a tutela della nostra salute, che ci viene garantita gratuitamente. Non dimentichiamolo”.

Secondo l’ultimo bollettino del 9 febbraio, ha informato Lasorsa, 184 sono intanto i casi positivi al Corona virus nel territorio ortese.

Registrato, dunque, un aumento dei contagi rispetto alla precedente comunicazione. “Aumento che potrebbe essere legato ad un focolaio sviluppatosi in una RSSA locale e di cui ci accerteremo”.

Era emersa, nei giorni scorsi, da parte di una fetta della popolazione ortese, la volontà di richiedere l’inserimento del comune in zona rossa, rispetto alle restrizioni e alle misure da adottare al fine di prevenire la diffusione del COVID-19.

“In merito a questo” ha precisato Lasorsa “Io credo sia importante capire quali siano i veicoli del contagio al giorno d’oggi. Altrimenti si rischierebbe di adottare misure inutili e dannose”.

La situazione attuale, secondo l’analisi presentata dal primo cittadino, sarebbe diversa rispetto a quella che si era delineata a novembre, sia in termini di numeri sia in riferimento al veicolo possibile causa di diffusione del COVID 10.

I contagi starebbero aumentando, negli ultimi tempi, soprattutto all’interno di nuclei familiari e il loro presentarsi sarebbe stato causato da incontri familiari che hanno avuto luogo in occasione di ricorrenze o festività.

Oggi, quindi, il virus COVID-19 circolerebbe soprattutto all’interno delle mura domestiche, la sottolineatura di Lasorsa. “E all’interno delle mura domestiche non si può minimamente intervenire”.

Necessario, dunque, innanzitutto, far prevalere il senso civico per evitare che i contagi aumentino. Ed evitare, quindi, le grandi riunioni familiari; come, anche, continuare a praticare misure di sicurezza quali: indossare la mascherina, igienizzare le mani e rispettare il distanziamento sociale. “Altrimenti possiamo fare tutte le multe che vogliamo, ma non so quanto queste possano bastare”.

Monito particolare rivolto poi ai giovani. “Non sentitevi invincibili in quanto questo virus ci ha reso tutti fragili alla stessa maniera. Soprattutto cercate di tenere all’incolumità dei vostri nonni perché se un anziano si positivizza, capite bene che è molto più complicato uscirne”.