Quanto è difficile scegliere quale bookmaker utilizzare? Non ti preoccupare, ti aiutiamo noi. Leggi la nostra recensione su Sisal, Librabet e 888Sport

Perché avere a che fare con le solite scommesse? Perché non provi a tuffarti in qualcosa di nuovo? Sei alla ricerca di nuovi stimoli? Sei incuriosito da cosa possono offrirti questi tre siti? Seguici in questa recensione, dove andremo a parlare in modo dettagliato di quello che ti attenderà in queste grandiose piattaforme di scommesse!

Chi sono?

Partiamo dalla base, scoprendo chi sono questi portali e come operano.

Iniziando da Sisal possiamo immediatamente affermare la sua totale legalità sul suolo italiano, essendo in possesso di unalicenza AAMS approvata dal nostro governo. Opera ed è gestita per conto di Sisal Entertainment s.p.a. con concessione GAD n. 15155.

Continuando con Librabet, in questo caso andiamo a parlare di una piattaforma che possiede una licenza internazionale, più precisamente 8048/JAZZ, fornita dal governo di Curacao. Operando nel mercato internazionale, ha modo di assicurarsi una degna fetta di clienti, tuttavia la piattaforma non risulta legale in Italia a causa dell’assenza di una licenza AAMS, tuttavia, il sito accoglie liberamente i giocatori italiani. Ha modo di operare nel business per conto di Araxio Development N.V.

Infine, andiamo a focalizzarci su 888sport. Anche in questo caso andiamo a parlare di una piattaforma totalmente legale nel nostro territorio, grazie alla famosa e citata poco fa licenza AAMS. Possiede una concessione GAD n. 15014 ed opera per conto di 888 Italia Limited, una società associata al gruppo 888 Holdings PLC.

Cosa offrono?

I vantaggi messi a disposizione da tutte e tre le piattaforme sono svariati ed invidiabili. Partendo dai classici bonus e finendo alle quote mozzafiato messe a disposizione per far volare le tue scommesse. I palinsesti sono organizzati nel migliore dei modi, sono estremamente intuitivi e la varietà di gioco non mancherà mai.

Tuttavia, prima di andare a focalizzarci su questi aspetti, ci sembra più che doveroso offrirti delle rassicurazioni. I giocatori hanno spesso timore di investire il proprio denaro in piattaforme virtuali poiché temono di essere truffati e di perdere i propri soldi. Non è questo il caso dei siti di cui stiamo parlando, offrono un’esperienza totalmente pulita e sicura. Alla base dei siti vi è un sistema di crittografia dei dati che non permetterà la loro diffusione, inoltre i metodi di pagamento messi a disposizione, oltre ad essere particolarmente efficienti, ti permetteranno di gestire il tuo denaro in totale sicurezza. Sulle piattaforme potrai amministrare i tuoi depositi e prelievi mediante Visa, Mastercard, Paysafecard, Skrill, Neteller e tanti altri metodi di pagamento, avrai modo di consultare la lista completa sui siti.

Ma adesso, parliamo della sezione calda delle piattaforme, parliamo della vera esperienza di gioco che avrai modo di sfruttare in totale libertà per ore ed ore.

Parliamo dei bonus di benvenuto offerti dalle tre piattaforme:

Bonus di benvenuto Sisal

Bonus di benvenuto di Sisal: la promozione messa a disposizione in seguito alla tua registrazione, ti farà usufruire di un ammontare di denaro fino a 350 euro senza alcun tipo di deposito, ricorda però che esso è un bonus progressivo.

Bonus di benvenuto Librabet

Bonus di benvenuto di Librabet: qui invece andiamo a parlare di una succulenta promozione equivalente al 100% sul tuo primo deposito fino ad un massimo di 150 euro per le scommesse.

Bonus di benvenuto 888sport

Bonus di benvenuto di 888sport: in questo caso possiamo andare a parlare di un bonus degno di nota, potrai usufruire del 100% fino ad una somma totale di 100 euro.

Cosa offrono i palinsesti su questi siti?

Ora focalizziamoci sul vivo delle scommesse, sulle quote e sui palinsesti dei tre siti: