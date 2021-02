(STATOQUOTIDIANO, ore 8). Manfredonia, 11 febbraio 2021. A causa di un incendio sulle cui cause sono in corso degli accertamenti, un furgone è stato danneggiato ieri in via Natale Cimaglia a Manfredonia.

Probabile una natura dolosa dell’incendio.

I fatti sono avvenuti verso le ore 22.00 circa.

Sul posto i vigili del fuoco e una pattuglia dei carabinieri.