Si parla spesso di ragazze madri ma, questo breve ed intenso libro, “Tra compiti per casa e pannolini”, vuole affrontare le vicende di quello che al giorno d’oggi si definirebbe, con una brutta espressione, un “ragazzo padre” o meglio un giovane genitore.

L’autore racconta dei primi tre anni vissuti insieme a sua figlia e dell’immenso amore che prova per lei, affrontando diverse tematiche quali le angosce e le preoccupazioni alla scoperta che sarebbe diventato padre. Sapere di aspettare una bambina mentre stai ancora con la testa sui libri, quando non riesci a pensare ad altro che agli amici ed al divertimento e gestire quella professoressa che proprio non ti sopporta. Tutto questo può risultare sconvolgente.

Questo è quello che il libro si propone di fare, portare il lettore ad immedesimarsi nella vita di un giovane la cui esistenza è stata completamente sconvolta.

Si descrive tuttavia quanto possa anche essere appagante questo mondo, fino a qualche anno fa, a lui sconosciuto. Una storia tutta al maschile su quelli che sono i primi anni di una paternità pressoché anomala.

La narrazione di questa esperienza potrà sicuramente essere utile a tanti ragazzi e ragazze che, come lui, si trovano ad affrontare una simile esperienza.

A cura di Giovanna Tambo, Manfredonia 11 febbraio 2021