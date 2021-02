Manfredonia. “Piove nella Cappella della Maddalena, intervenire presto!” (foto video)

Manfredonia, 11 febbraio 2021. Acqua all’interno dell’abside della Chiesa di San Domenico, nota come “Cappella della Maddalena”, a causa delle piogge che si sono riversate nel territorio nelle ultime ore. E’ quanto segnalano alcuni lettori a StatoQuotidiano.it.

Alla base dell’acqua presente sul pavimento, e caduta sui locali, una probabile non idonea copertura delle vetrate presenti nella parte superiore dell’edificio.

In attesa di un celere intervento, si ricorda come all’interno dell’abside della Chiesa di San Domenico “si possono ammirare gli antichi affreschi di San Nicola, di San Domenico, dell’albero di Jesse raffigurante la Stirpe di David e l’affresco della Maddalena con la deposizione di Cristo nell’edicola”.

Di seguito l’articolo “LA CHIESA DI SAN DOMENICO E LA CAPPELLA DELLA MADDALENA“, fonte Comune Manfredonia.

La storia della Chiesa di San Domenico e del suo Convento è legata ai primi decenni della fondazione della Città. Voluta da Carlo d’Angiò, la costruzione del Convento Regio e della Chiesa dedicata a Maria Maddalena, fu iniziata nel 1294, quando il sovrano donò ai frati predicatori un sito sul tratto costiero delle mura e finanziò l’opera con un fiorino d’oro a settimana. Distrutto durante il sacco dei Turchi e ricostruito nel ‘700, il convento, oggi sede del municipio, conserva nelle sue strutture le vestigia gotiche superstiti, come l’arco ogivale, verso il mare, murato e impostato su ricchi capitelli, il loggiato e il chiostro con il pozzo centrale.

La chiesa di San Domenico, pregevole esempio di sovrapposizioni di epoche e di stili, conserva la facciata romanica e i resti dell’antica struttura gotica, come il grande arco sul mare. Sulla facciata, si ammirano il portale ogivale adagiato su due leoni e la cornice di un rosone, all’interno si notano, nicchie gotiche e affreschi della fine del 1300.

L’abside della chiesa, divisa dal presbiterio da un muro all’altezza dell’arco trionfale, colmata di detriti e interrata, fu utilizzata come torre di avvistamento e successivamente come pertinenza del carcere. Solo nel 1895 l’ambiente tornò alla luce rivelando la sua originaria natura e gli affreschi celati sotto i detriti.

Dopo il restauro, all’interno dell’abside che si è voluto chiamare Cappella della Maddalena, si possono ammirare gli antichi affreschi di San Nicola, di San Domenico, dell’albero di Jesse raffigurante la Stirpe di David e l’affresco della Maddalena con la deposizione di Cristo nell’edicola.

L’allegoria dell’albero è molto sfruttata anche nella Bibbia, soprattutto con la famosa simbologia dell’albero di Jesse. II re Davide figlio di Jesse e capostipite della discendenza da cui scaturirà il Messia è spesso rappresentato mentre dorme e sogna, dal suo petto esce un albero. Nel suo simbolismo naturalistico albero, in questo caso, si presta ad evocare il mistero delle vita e della redenzione (descrizione del Leggendario di Citeaux, pag. 354 de I simboli del Medioevo).

L’albero di Jesse in questo caso diventa un albero “mariano”. E’ l’albero della chiesa universale, paradisiaco per natura. L’albero della vita celato in mezzo al paradiso è cresciuto in Maria. Uscito da Lei, ha esteso la sua ombra sull’universo, ha sparso suoi frutti sui popoli più lontani, come su i più vicini. Albero di Jesse è un albero che rimane carico dei suoi valori di sacralità naturale, ed è latore di promesse storiche divine.