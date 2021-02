Puglia: perturbazione in allontanamento; primo calo termico in serata

(3bmeteo.com). Perturbazione in allontanamento; primo calo termico in serata

GIOVEDI’: La perturbazione giunta ieri si muove verso Levante rinnovando in nottata e nella prima di mattinata anche piogge e rovesci; tendenza tuttavia a miglioramento a partire da Nord con fenomeni in esaurimento e parziali schiarite.

In serata nubi in nuovo aumento da Nord per l’ingresso di correnti più fredde dai Balcani foriere di un primo calo termico e di primi deboli pioviggini tra Molise e alta Puglia. Venti deboli dai quadranti sud occidentali in rotazione ai quadranti nord-occidentali. Mare molto mosso. Temperature in calo serale.

Venerdì 12 Febbraio

Arriva il FREDDO russo. Primi fiocchi di neve in serata a bassa quota

VENERDI’: L’inverno sta per tornare protagonista sulle nostre regioni centro meridionali. Gelide correnti russo-siberiane nel corso della giornata raggiungeranno i versanti orientali dello Stivale portando molte nubi anche su Molise, Puglia e Basilicata con isolate deboli piogge nella prima parte della giornata e un peggioramento più deciso in serata tra Molise, alta Puglia e nord Lucania con neve in calo sin verso i 200/300m. Venti di Grecale in sensibile rinforzo con mare tendente a mosso. Temperature in deciso calo con valori sotto zero in serata già a partire dai 400/500 metri.

Sabato 13 Febbraio

Freddo intenso e neve a tratti in pianura

SABATO: L’irruzione fredda dal nordest Europa raggiunge gradualmente il sui apice determinando così una giornata decisamente fredda sulle nostre regioni meridionali nonchè maltempo con precipitazioni diffuse, nevose sino a bassa quota o a tratti in pianura tra Molise, Murge, alta Puglia e Basilicata. Tendenza a parziale miglioramento in serata. Venti tesi di Grecale-Tramontana. Mare da mosso a molto mosso. Temperature in ulteriore calo con freddo intenso in collina. (3bmeteo.com)