Torna in aula da consigliere l’ex assessore Bove dopo la sospensione di Longo

(STATOQUOTIDIANO, ore 20). Foggia, 11 febbraio 2021. La quiete dopo la tempesta al Comune di Foggia, anche perché sono sempre di meno le occasioni per incontrarsi, gli incontri da remoto favoriscono il distanziamento con il velo della rete.

La sospensione da consigliere comunale di Bruno Longo, decisa dal prefetto di Foggia, fa scattare alcune nuove caselle in consiglio comunale per via della surroga del consigliere sospeso che andrà effettuata.

Arriverà in consiglio comunale Antonio Bove, dalla lista di Forza Italia in cui si è candidato nel 2019 (e in cui fu eletto anche Longo). Con 700 voti non scattò lo scranno per lui, il sindaco Franco Landella lo chiamò per la delega al bilancio lasciata nell’agosto del 2020, quando il primo cittadino aderì alla Lega.

“Ho deciso di restare in Fi, voglio essere coerente perché in quella lista sono stato eletto, umanamente mi dispiace di quello che è successo a Bruno Longo. Per me è un ritorno in quanto ho già fatto l’assessore, poi sono andato via perché non ho condiviso più la linea del sindaco”. Il neo-consigliere ha già preso contatti con il coordinatore provinciale Raffaele Di Mauro. “Sono già stato convocato in Comune per firmare dei moduli, lunedì sarò in consiglio”.

Da ricordare che Landella manifestò, dopo le dimissioni di Bove, “profondo dispiacere per il “disimpegno repentino, è una ferita- disse- alla fiducia che ho sempre riposto in lui, nonostante non fosse stato mai eletto”. Panta rei, con rimbalzi imprevisti. Oggi la delega al bilancio è di Narciso Rosario, fu une delle postazioni pesanti per cui si impegnò Fratelli d’Italia durante il rimpasto.

Bove torna in aula da consigliere di Fi portando a 2 il numero degli azzurri, con Raffaele Di Mauro, e 1 assessore. Il criterio dell’aggiudicarsi la presidenza del consiglio per sottrazione di qualche ruolo già assodato non convince, tuttavia, la maggioranza.

L’alternativa è presentarsi in aula con dei nominativi verificando in quella sede le adesioni, a prescindere da una serie di bizantinismi di schieramento annessi e connessi. Ma poi in aula si dovranno trovare i voti in tre successive fasi, come da regolamento. I candidati possono provenire, anche, dallo stesso schieramento. Si dovrà decidere nel week-end.

Paola Lucino, 11 febbraio 2021