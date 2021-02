Vaccini over 80enni, il sistema di prenotazioni si è bloccato poco dopo le 14

Pronti, partenza, via. Alle 14 di oggi è cominciata la prenotazione per i vaccini agli ultra 80enni dal portale Puglia Salute, tramite il Cup delle Asl o presso le farmacie abilitate al servizio FarmaCup portando cons sé la tessera sanitaria. Dopo pochi minuti il sito era già difficilmente raggiungibile per via dei numerosi accessi, probabilmente.

Alle 14. 30 la voce “per gli 80enni” sul sito era ancora visibile, insieme all’ elenco, provincia per provincia, delle farmacie abilitate. Anche quest’elenco non è stato possibile consultarlo in quanto la pagina non veniva visualizzata finché, appunto, non è sparita la voce riservata agli 80 fra i servizi online.

Nel frattempo su facebook sono cominciate le segnalazioni. “E’ scomparsa la voce per gli over 80”. Alle 15.15 la segnalazione “il portale è in via di attivazione”. Alcuni utenti hanno tentato la via delle farmacie consultando la propria memoria (umana) su quali avrebbero potuto essere nel novero del servizio vaccini.

Individuata una di quelle giuste, nelle comunicazioni si legge: “Avranno priorità le prenotazioni fatte in farmacia, al momento della prenotazione vi verrà assegnata la data e la sede disponibile per la vaccinazione. Vi ricordiamo che la vaccinazione sarà effettuata in ambulatorio o a domicilio e non in farmacia”.

La farmacia fornisce anche la possibilità di inviare la prenotazione via whatsapp con foto di tessera sanitaria. Alcuni utenti hanno comunicato che, dopo il messaggio via whatsapp e la tessera sanitaria inviata, la risposta è stata la seguente, “Al momento il sistema è bloccato”. “E quando sarà disponibile?” Nessuna risposta. Recarsi in farmacia per chiedere lumi? Sì, buona idea. Il farmacista risponde che “sono riusciti a fare alcune prenotazioni e poi il sistema si è bloccato, forse domani o stasera potrebbe essere attivo. Sarete avvisati quando si sblocca”.

Intanto i telefoni degli 80enni sono in piena attività: “Allora che succede, che vi hanno detto?”. Nella maggior parte dei casi nessuno di loro prenota personalmente se ha qualcuno che possa occuparsene per suo conto o tramite il portale. In tutto questo i medici di base non sono stati coinvolti e hanno avvisato gli assistiti, “non sappiamo nulla, rivolgersi ai farmacisti”.