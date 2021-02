Vaccino Covid, con AstraZeneca i docenti si sentono l’ultima ruota del carro

Bari, 11/02/2021 – (orizzontescuola) Per i docenti e il personale scolastico in generale, il vaccino scelto dal Ministero della Salute è quello AstraZeneca che, a quanto pare, avrebbe un’efficacia minore rispetto a Pzifer e Moderna, previsto per altre categorie. il vaccino, secondo gli studi di fase 3, ha mostrato un’efficacia del 62,1%. Garantisce però, secondo quanto affermato dall’azienda, una copertura “del 100%” contro malattia grave e rischio di ospedalizzazione. A conti fatti, supponendo che a partire dalla prossima settimana si inizierà la somministrazione della prima dose, per la somministrazione della seconda dose, come indicato nella circolare del Ministero della Salute, si dovrà attendere fra la decima e dodicesima settimana. Se i tempi dovessero essere rispettati da tutte le Regioni, la copertura finale si avrà fra il mese di aprile e quello di maggio, praticamente vicino al termine dell’anno scolastico. E non solo: per i docenti tanta attesa per avere una copertura non piena dal covid-19. (orizzontescuola)