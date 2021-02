Vaccino Covid Puglia, caos sulle prenotazioni: linee occupate e sito offline

Bari, 11/02/2021 – (repubblica) Dalle 14 di oggi per gli over 80enni in Puglia è possibile prenotare la vaccinazione anti Covid, ma dopo due ore dall’avvio il sistema è ancora stentato: linee quasi sempre occupate al Cup, il sito web Puglia Salute per le prenotazioni ancora off e difficoltà nelle farmacie, dove si sono già registrate le prime code. Telefoni in tilt, con lunghe attese per parlare con il Cup e poi la notifica che tutte le linee sono occupate. Code nelle farmacie in cui è possibile per gli ultraottantenni recarsi di persona portando con sé il codice fiscale oppure delegare qualcuno. Portale web di Puglia salute senza la possibilità di accedere alla sezione per le prenotazioni: “Il servizio è in fase di attivazione“, recita il messaggio sulla pagina online. Alcuni cittadini segnalano che gli operatori del Cup rifiutano la possibilità di prenotare a chi non abbia ancora compiuto ottantanni. Mentre nelle farmacie il sistema va in tilt, secondo la segnalazione di altri cittadini, quando bisogna prenotare il vaccino con assistenza domiciliare. (repubblica)