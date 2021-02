Vico del Gargano: Gratitudine e sostegno per le Giacche Verdi

VICO DEL GARGANO (FG) 11 febbraio 2021 – “L’operato dei responsabili e dei volontari delle Giacche Verdi Gruppo Gargano non solo è stato sempre improntato alla piena e totale legittimità e legalità, ma è stato ed è ogni volta conforme alle autorizzazioni necessarie a svolgere un lavoro prezioso e fondamentale in tema di Protezione Civile, sicurezza e tutela del territorio. L’intervento di bonifica compiuto dai volontari delle Giacche Verdi domenica 7 febbraio, nell’area della Pineta Marzini in contrada Calenella, rientra pienamente nell’opera meritoria svolta dal gruppo, in totale accordo con il Comune di Vico del Gargano e nel pieno rispetto di regole e prerogative. Grazie al loro intervento, l’area in questione è stata ripulita da oltre 20 quintali di rifiuti”. E’ il sindaco di Vico del Gargano, Michele Sementino, a intervenire su una questione oggetto di alcuni commenti sui social. “La polemica, se costruttiva e basata su elementi non fuorvianti, arricchisce il dibattito pubblico e crea un utile confronto”, ha aggiunto Sementino. “Le polemiche distruttive, però, non creano nulla di buono. Per questo oggi voglio ringraziare pubblicamente le Giacche Verdi per un impegno che, da ormai molti anni, si è dimostrato essenziale per la nostra Comunità. Le Giacche Verdi sono un gruppo certificato e riconosciuto nel sistema della Protezione Civile sia dal Comune che dalla Regione Puglia, oltre che dalle forze dell’ordine. Il loro lavoro per la piena efficienza del COC, il Centro Operativo Comunale, ci ha permesso e continua a permetterci di intervenire su una lunga serie di attività da cui dipende la sicurezza dei cittadini e del territorio: antincendio, Protezione civile, emergenza neve, intervento di controllo e monitoraggio del territorio per contrastare fenomeni di illegalità ambientale e abbandono dei rifiuti. Un’opera meritoria, bisogna rimarcarlo, anche per quanto attiene al lavoro dei volontari nell’affrontare l’emergenza Covid-19 con una lunga serie di interventi in favore della popolazione: distribuzione di viveri, farmaci, mascherine, impegno nel servizio drive-trought”. Le Giacche Verdi Gruppo Gargano operano sul territorio da oltre 20 anni. Sono 35 le donne e gli uomini che ne fanno parte. Oltre alle attività di Protezione Civile, responsabili e volontari sono spesso impegnati, in accordo con gli istituti scolastici, in iniziative di sensibilizzazione riguardo a temi importanti come la tutela e la sostenibilità ambientale, la sicurezza e la prevenzione dei rischi connessi a incendi, terremoti, calamità naturali.

Fonte Sito Ufficiale Comune di Vico del Gargano