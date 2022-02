Gargano, il mare mosso trascina in spiaggia un delfino e una tartaruga esanimi

Ischitella, 11 febbraio 2022 – Le carcasse di una tartaruga e di un delfino sono state ritrovate senza vita lungo la spiaggia di Isola Varano, nel territorio di Ischitella.

Il primo ritrovamento è di qualche giorno fa e riguarda un bellissimo esemplare di Stenella, appartenente alla famiglia dei delfini. Il cetaceo, di giovane età, era lungo 1,60 metri per un peso approssimativo di 40 chili.

Ieri pomeriggio invece è stata trovata dai passanti una tartaruga marina della specie Caretta caretta. Era deceduta da diverso tempo, dato l’avanzato stato di decomposizione, circostanza che ha reso difficile anche un’indagine autoptica per risalire alle cause di morte. Lo ha riferito il medico veterinario ASL Dott. Alberto Avvenante, giunto sul posto. Il carapace misurava 64 cm di lunghezza, 60 cm di larghezza per un peso di 30 chili.

Articolo di Valerio Agricola, servizio a cura di Giuseppe Laganella, riprese e montaggio di Vittorio Agricola