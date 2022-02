Manfredonia, convocato il Consiglio comunale in sessione straordinaria

A causa dell’emergenza sanitaria in corso, all’ingresso sarà richiesta l’esibizione del Green Pass e sarà obbligatorio indossare la mascherina e rispettare il distanziamento dei partecipanti. In ogni caso l’accesso del pubblico alla Sala non potrà superare il numero massimo di 15 persone. Sarà garantito l’ingresso in termini di priorità di arrivo.