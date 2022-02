Manfredonia, sentenza Oasi Lago Salso: “Come Verdi abbiamo idee da proporre”

Manfredonia (Foggia), 11/02/2022 – “Con la sentenza definitiva con cui il Consiglio di stato ha imposto al Parco Nazionale del Gargano di restituire i terreni al Comune si apre una nuova stagione per poter rilanciare l’area umida.

Come Verdi abbiamo idee da proporre che tengano conto della particolare natura giuridica di quei fondi: sono domini collettivi ed il Comune ha l’obbligo di gestirli in modo appropriato seguendo la legge 168 del 2017. Non si può delegare ad altri, privati o Enti che siano, la gestione dell’area. Il compito di costituire una Amministrazione separata dei domini collettivi (così si chiama l’istituto giuridico di diritto privato che dovrebbe essere realizzato) spetta a questa amministrazione. Se vorrà ascoltarci siamo a disposizione”.

Lo riporta Alfredo De Luca e Innocenza Starace Coportavoce Europa Verde – Verdi di Manfredonia.