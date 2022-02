Marasco: “Scoperte tonnellate di rifiuti speciali di ogni genere”

Manfredonia/Cerignola (Foggia), 11/02/2022 – “Il Comandante Generale Giuseppe Marasco, con l’Ispettore Tommaso Mangini, Raffaele Damato e Antonella Morgatico Comandante del Nucleo Operativo Speciale di Stornarella della CIVILIS durante il controllo del territorio,

entrando visto il cancello aperto di una ex grossa Azienda sulla S.P.82 di proprietà Lino Cianci territorio Cerignola confinante Stornarella, hanno scoperto tonnellate di rifiuti speciali di ogni genere scaricate illegalmente in questa Azienda chiusa e cannibalizzata dai soliti predoni. I recenti fatti di cronaca hanno richiamato l’attenzione dell’opinione pubblica sull’importante tema della gestione dei rifiuti, e sulla necessità che siano i cittadini, in primis, ad adottare comportamenti responsabili nel conferimento.

Una recente sentenza del Consiglio di Stato (8 luglio 2019, n. 4781) affronta il problema del diffuso, quanto incivile, fenomeno dell’abbandono dei rifiuti su terreni altrui, fissando i limiti entro cui il Comune possa validamente ordinare al proprietario dello stesso la rimozione, a sua cura e spese, anche quando egli non sia materialmente responsabile dell’abbandono. Qui c’è dietro ECOMAFIA della Regione Campania, la terra dei fuochi, in Capitanata non è la prima volta e non sarà l’ultima, ecco perché a gran voce gridiamo e diciamo basta rifiuti. Un appello del Comandante Giuseppe Marasco al Procuratore capo della Repubblica presso il Tribunale di Foggia, ai Comandanti di tutte le forze di polizia giudiziaria, al Presidente della Repubblica e al Presidente del Consiglio dei Ministri Mario Draghi, che questo è il vero virus pericoloso: l’Abbandono rifiuti non le chiacchiere di carnevale”.

Lo riporta il Generale Giuseppe Marasco.