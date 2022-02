“Mi occupavo di progetti attivazione lavoro nell’ex area Enichem di Manfredonia”

Manfredonia (Foggia), 11/02/2022 – (repubblica) In questi giorni è a Pechino per le olimpiadi invernali, dove avverrà il passaggio di consegne in vista dei giochi olimpici e paralimpici di Milano Cortina 2026 che lo vedrà tra i protagonisti dell’organizzazione.

Lui è Christian Milici, head of events della Fondazione Milano Cortina, ed è partito dalla sua Bari per arrivare agli appuntamenti sportivi più importanti del mondo.

Com’è arrivato al suo attuale ruolo? Si è fatto serio all’improvviso…

“Perché ripensarci mi dà un momento di nostalgia. La scelta che mi ha portato qui è stata voluta, ma non semplice. Mi occupavo di politiche attive del lavoro, da progetti di attivazione del lavoro come l’ex area Enichem di Manfredonia agli strumenti per supportare i disoccupati o il reinserimento degli inoccupati. Erano gli anni ’90, avevo meno di trent’anni ed ero un grande appassionato di sport. Un allora dirigente federale della Federazione tennis e socio storico del circolo tennis Bari conoscendo la mia passione mi suggerì di poter fare un’esperienza agli Internazionali di Roma. Era maggio 1996 ed ero ai varchi di accesso. Se vogliamo dirla più semplicemente, a strappare i biglietti. E lì ho cominciato a conoscere tanta gente”. (repubblica)