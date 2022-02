Puglia, ragazzina tenta il suicidio lanciandosi dal balcone di casa

Lecce, 11/02/2022 – (quotidianodipuglia) Dramma ieri pomeriggio nel nord Salento: intorno alle 17 una ragazzina si è lanciata dal balcone al secondo piano della sua abitazione, tentando il suicidio.

Prima del volo di almeno 5 metri, l’adolescente ha lasciato una lettera ai genitori, ricordando quanto avesse sempre voluto bene a entrambi. Sul posto un’autoambulanza che l’ha trasportata urgentemente in ospedale. Ha riportato ferite ad una mano ed alla testa, ma fortunatamente non è in pericolo di vita. I carabinieri della locale stazione hanno avviato le indagini per ricostruire l’accaduto. In casa una lettera. Nelle parole della giovane un ultimo saluto a mamma e papà, righe d’addio come per chi ha deciso di farla finita. (quotidianodipuglia)