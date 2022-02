Saviano: “A Foggia si spara tanto”. Lo scrittore su Rai3 con “Insider”

Foggia, 11/02/2022 – (corriere) Pentiti, testimoni di giustizia e agenti infiltrati: un viaggio nel mondo della criminalità organizzata con Roberto Saviano, il Virgilio — ahilui e ahinoi — di mafia, camorra e ‘ndrangheta.

Quattro incontri «con quelli che vengono definiti insider — spiega lo scrittore —, ossia coloro che sono stati dentro la storia che voglio raccontare». Si avvia oggi, ogni sabato, su Rai3 alle 21.45 Insider. Faccia a faccia con il crimine .

“È vero che Cosa Nostra, ‘ndrangheta e camorra da decenni non uccidono un giudice, non ammazzano un prete. Ma pochi sanno che negli ultimi 2 mesi in Italia ci sono state 30 bombe; a Foggia oggi si spara tanto. Il fatto è che non sono meno sanguinari, solo sono più intelligentemente sanguinari. Se la criminalità organizzata non ammazza una figura centrale, di spicco, rimane confinata nella cronaca locale. Falcone lo aveva sintetizzato benissimo: due morti eccellenti all’anno fanno l’antimafia». La strategia mafiosa si è data delle regole: «Oggi preferiscono corrompere o isolare infangando. Le mafie lo sanno, lo hanno capito: prima o poi tutti — tutti — sono odiati nel momento in cui si espongono; è l’adagio di Arbasino sugli scrittori: giovane promessa, solito stronzo, venerato maestro. Io sono nella fase del solito stronzo ovviamente, e ci resterò». (corriere)