Zeman: “Qualche scelta in più l’abbiamo. Speriamo di superare questo periodo”

StatoQuotidiano.it Foggia, 11 Febbraio 2022. Vigilia per il Calcio Foggia che domani alle ore 17:30 affronterà in trasferta il Messina. Questa mattina ha parlato in conferenza stampa mister Zeman.

Ecco le sue dichiarazioni: “La settimana ha avuto qualche problema come sempre altrimenti non siamo noi. Ha recuperato Sciacca anche se sta da due mesi fermo ma è difficile che in due giorni sia al meglio. Abbiamo perso Tuzzo, spero solo per la prossima, mentre Di Pasquale spero sarà presente per la prossima partita. Sugli infortunati è difficile parlare perché i medici sono più bravi a dirlo. Garattoni ha ancora problemi, non è ancora pronto e si sta curando per tornare al meglio forse era meglio farlo operare così si perdeva meno tempo, mentre, Di Grazia si sta curando perché ha avuto un altro problema.

I nuovi piano piano si devono inserire. Con le partite così vicine è difficile ma tecnicamente sono buoni giocatori devono solo inserirsi in gruppo. Buschiazzo ha qualche problema fisico, Nicolao c’è, Vitali c’è, Di Paoloantonio c’è, Tuchetta c’è pure. Partiamo in 19-20 convocati, quindi, qualche scelta in più ce l’abbiamo. L’impegno con l’Andria c’è stato, i tifosi vogliono i risultati come anche noi e speriamo che riusciamo presto a riprendere il nostro gioco. Ragiono sulla partita da giocare, quindi, metto una formazione sperando che tutti stiano bene e facciano bene. Se mi danno soddisfazione in una partita non faccio i cambi tanto per cambiare o pensare a quello che succede martedì con il Palermo. Ho spiegato dall’inizio alla squadra che i difensori servono per difendere, i centrocampisti per costruire e gli attaccanti per chiudere. In ogni allenamento spiego agli attaccanti che devono entrare in area di rigore, lor se vedono pieno non ci vanno e stanno sugli esterni. Bisogna abituarsi, abbiamo fatto vedere gli attacchi di Pescara e di ex Foggia come si giocava. Speriamo che si rendono conto e lo capiscono ma è normale che ci vogliono i tempi giusti e quello si può fare solo allenandosi “.

A cura di Antonio Monaco. Foggia, 11 Febbraio 2022.