Adottata una “maschera speciale” a Manfredonia

L’Istituto comprensivo “Perotto-Orsini” è una scuola inclusiva, attenta ai bisogni di tutti, pertanto ha

voluto adottare una “maschera” realizzata da mani speciali, consegnata dalle rappresentanti delle associazioni “Delfino e ARS Manfredonia”, sig.re Monica Mantovano e Natalia D’Antuono . Questo laboratorio ha avuto lo scopo di includere tutti “i ragazzi speciali” della nostra città, proprio perché il Carnevale è una festa a aperta a tutti. Per stimolare la fantasia e la creatività dei ragazzi coinvolti, le maschere sono state realizzate in cartapesta e i ragazzi ci hanno confessato di essersi molto divertiti dipingendo e colorando ogni singola maschera. Inoltre, questo è il primo anno in cui queste due associazioni collaborano in quello che hanno definito “secondo matrimonio”. Il progetto è stato organizzato grazie all’aiuto di volontari che hanno dedicato molto tempo e amore per realizzare insieme le 20 maschere di Carnevale, con segni distintivi perché interamente artigianali. Essendo un’attività impegnativa ci sono stati dei momenti di sconforto a causa della scarsità di volontari, nonostante ciò le associazioni sono riusciti a concludere il laboratorio creativo. Nei prossimi anni l’iniziativa potrebbe coinvolgere tutte le istituzioni scolastiche locali per incrementare il numero dei volontari e non lasciare sole le associazioni; l’esempio deve partire da noi ragazzi non più indifferenti ma aperti ai bisogni speciali in quanto l’inclusività è una ricchezza, patrimonio comune. Per il Carnevale 2024 aspettiamo tutti con entusiasmo la realizzazione di nuovi laboratori creativi e la maschera di Siponta, moglie del nostro caro Ze Pèppe che quest’anno tornerà a sfilare.

Si ringrazia la Dirigente Scolastica prof.ssa Elisa Catta, sempre attenta alle iniziative benefiche.

I Perottini