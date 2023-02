Assalto a portavalori: chiesti 86 anni per i 5 rapinatori di Cerignola

FOGGIA, 11/02/2023 – (Valentina Lanzilli corrieredibologna.corriere.it) Sono pesanti le richieste a carico dei cinque componenti della banda di Cerignola che nel giugno del 2021 scatenarono l’inferno sull’A1 all’altezza di San Cesario, bloccando l’autostrada con due tir di traverso sulle corsie dando alle fiamme alcune auto con l’obiettivo di rapinare un furgone della Battistolli che conteneva due milioni di euro.

Nella terza udienza in Tribunale a Modena l’accusa ha chiesto infatti un totale di 86 anni di carcere per gli imputati: 20 anni per i due organizzatori,18,16 e 12 per gli altri tre. Tutti e cinque hanno scelto il rito abbreviato. Un colpo che nonostante fosse stato preparato nei minimi dettagli fallì. Le bande chiodate realizzate ad hoc, le vie di fuga con basisti ad attendere gli assalitori, l’acquisto sul mercato nero di armi da guerra e i veicoli rubati utilizzati per arrivare in autostrada dati poi alle fiamme. corrieredibologna.corriere.it