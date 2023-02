Foggia sciupone e sfortunato nel finale. A Crotone finisce 1-1

StatoQuotidiano.it, 11 febbraio 2023 – Pari e patta per il Foggia che nell’anticipo del 27°turno del campionato di serie C, girone C, pareggia 1-1 con il Crotone, seconda forza del girone, con il rimpianto di non aver strappato il colpaccio che avrebbe probabilmente meritato, al termine di un match giocato con intelligenza e personalità.

I pitagorici reduci dalla terza sconfitta stagionale sul terreno dell’Avellino chiedono strada al Foggia per provare un quasi proibitivo recupero sulla capolista Catanzaro. Dal canto loro, i rossoneri giungono all’ incontro dopo tre vittorie ed un pareggio, vogliosi di continuare l’ottimo trend e rimpinguare lo score esterno. Mister Lerda, orfano dell’ex Chirico, sceglie nel suo 4-3-3 di affidarsi al tridente Pannitteri-D’Ursi-Tribuzzi. Fabio Gallo, senza gli squalificati Costa e Di Noia, risponde con l’esordio di Thiam tra i pali, Rizzo in luogo di Costa e Iacoponi a supporto di Ogunseye.

L’avvio è di marca calabrese. Al 3′ Tribuzzi recupera palla, serve D’ Ursi, la cui conclusione è respinta da Thiam. Proteste del Crotone per un presunto fallo di mano di Di Pasquale, due minuti dopo, ma l’arbitro fa proseguire. Al 10′ Di Pasquale evita un facile tiro a Pannitteri, palla a lato. I viaggianti escono dal guscio verso metà frazione. Iacoponi prova una improbabile acrobazia fuori misura, al 17′. Poi è Petermann dalla lunga distanza a provarci, con palla alta. Si fa vedere, al 31′, Schenetti ma il suo tiro a girare non inquadra il bersaglio. Al 33′ è Tribuzzi con un colpo di testa a rendersi pericoloso, sfera che finisce sul fondo. La prima frazione va man mano spegnendosi fino al duplice fischio, che manda le compagini al riposo sul punteggio fermo sullo 0-0.

Lerda ad inizio ripresa manda nella mischia Kargbo, per un opaco Pannitteri. Proprio il neo entrato trova la deviazione in corner di Leo, al 50′. Vitale, al 52′, tenta senza successo la sortita dai 20 metri. Il Foggia guardingo tiene botta e sblocca il match. Al 54′, traversone di Schenetti, il tocco di Iacoponi è impreciso, sulla sfera si avventa Rizzo, palla che giunge a Frigerio, che manda avanti gli ospiti battendo Dini. Al 61′, un flipper in area dauna è respinto dalla retroguardia ed innesca una feroce ripartenza, con Garattoni che pesca Schenetti, sfortunato a colpire Iacoponi, che di fatto salva i calabresi dal raddoppio. La reazione dei padroni di casa è confusionaria e non particolarmente ficcante. Al 70′ punizione di Petriccione, zuccata di Carraro, pallone a lato della porta rossonera. L’estremo difensore foggiano è prodigioso al 77′.Nuova palla inattiva di Petriccione che sbatte sulla barriera ma giunge a Cuomo, su cui l’Ex Spal esce a valanga e salva il risultato. La banda Gallo ribatte colpo su colpo e sfiora nuovamente il raddoppio. L’occasione propizia capita all’81’. Contropiede di Petermann sulla sinistra, suggerimento per Iacoponi che spreca tutto davanti a Dini, che mette in angolo. Sventata la minaccia, i rossoblù pervengono al pareggio. Corner di Tribuzzi, all’88’, colpo di testa di Golemic e deviazione di Garattoni, alla spalle dell’incolpevole Thiam. Nei 5 minuti di recupero, gli ospiti sprecano un nuova transizione con Bjarkason e con essa l’ ultima opportunità di vittoria. Finisce 1-1 con il Foggia imbattuto con le calabresi in stagione ma con il grande rammarico di aver lasciato due punti all’Ezio Scida.

Tabellini

Crotone: Dini, Cuomo, Golemic, Gomez, Petriccione, Vitale (71′ D’Errico), Tribuzzi, Crialese, Calapai(85’Papini) Pannitteri (46′ Kargbo), Awua (60’Carraro). All. Lerda.

Foggia: Thiam, Leo, Di Pasquale, Rutjens, Garattoni, Frigerio, Petermann, Schenetti(72′ Bjarkason), Rizzo, Iacoponi, Ogunseye. All.Gallo

Reti: 54′ Frigerio, 88′ aut. Garattoni

Ammoniti: Papini, Golemic, Thiam, Garattoni, Frigerio, Rutjens

Arbitro: sig. S. Galipo (Firenze)

Assistenti: sigg. M.Ceolin (Treviso), S. Galimberti (Seregno)

A cura di Antonio Monaco