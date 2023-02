Incredibile a Cerignola. “Crolla Palazzo Carmelo, menefreghismo e incuria”

(nota stampa). Cade un pezzo di storia della nostra città, sotto i colpi dell’incuria, del menefreghismo, della politica cieca e sorda.

Non è il momento dei “ve lo avevamo detto”, ma i residenti, e non solo, anche nostro tramite, hanno inondato di segnalazioni chi di dovere per mesi e mesi, mentre qualche buontempone faceva pure ironia sui pezzi di intonaco caduto.

E questo è il conto da pagare. Il conto derivante da superficialità nel controllo del territorio, dalla leggerezza nell’assegnazione e supervisione degli appalti. E a pagarlo, oggi, è un pezzo di storia della nostra città, ma lo pagano anche coloro che lì vi dimoravano, e che in queste ore patiranno lo status di sfollati.

Per fortuna, almeno, nessuno si è fatto male. Ma la situazione di queste ore, fra difficoltà nella gestione sfollati, rischio di ulteriori crolli e assenza di certezze, non lascia tranquilli.

ll conto per tutto questo andrà reso a chi ha permesso che questo accadesse. Senza tentennamenti.