Liceo senza riscaldamento, Campo assicura: “Sarà ripristinato rapidamente”

La mia sollecitazione ad intervenire, come rappresentante istituzionale e come genitore di due ragazzi che frequentano il Galilei-Moro, è stata doverosamente indirizzata, innanzitutto, alla tutela della salute degli studenti, dei docenti e del personale amministrativo costretto a frequentare ambienti gelidi e, quindi, malsani e insicuri.

Non è un caso che siano decine le ragazze e i ragazzi colpiti da raffreddori, febbri, bronchiti ed altre patologie riconducibili al freddo patito durante le ore di lezione mentre all’esterno la temperatura oscilla tra i 3 e gli 8 gradi. La prossima settimana sarò con il presidente Nobiletti, che ringrazio per l’attenzione e la solerzia, presso il liceo Galilei-Moro per verificare direttamente che il problema sia stato risolto e che non si ripresenti”. Lo scrive il Consigliere regionale in Puglia Paolo Campo.