Manfredonia scende in piazza contro Energas, un gesto d’amore per la città

MANFREDONIA (FOGGIA), 11/02/2023 – Un gesto d’amore per Manfredonia.

Il 14 febbraio, giorno di San Valentino, la città del Golfo scende in piazza con una manifestazione simbolica per sensibilizzare l’opinione pubblica al “NO ENERGAS”, il progetto di deposito GPL costiero più grande d’Europa (presentato nel 1998) prossimo alla valutazione del Consiglio dei Ministri. Ad organizzarla l’Amministrazione comunale del Sindaco Gianni Rotice con la collaborazione dell’Arcidiocesi Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo ed il Coordinamento cittadino delle associazioni.

Una pacifica e simbolica manifestazione di piazza per far sentire nuovamente la voce contraria della città a questo obsoleto e pericoloso insediamento industriale. Obiettivo sensibilizzare tutte le forze di governo ad un gesto d’amore per Manfredonia, invitandole ad esprimere diniego ad Energas e chiudere per sempre questo capitolo che comprometterebbe il futuro della nostra città e del nostro territorio, che hanno già scelto altre idee di sviluppo e tutela della salute.

In piazza tutti insieme: Istituzioni, politica, scuole, associazioni, tessuto economico, cittadini. Il raduno del corteo è fissato per le ore 9.30 in Piazza Papa Giovanni XXIII con partenza alle ore 10 con il seguente percorso: Corso Roma, Via dell’Arcangelo, Viale Miramare, Viale N. Sauro, Piazza Marconi, Corso Manfredi, Piazza del Popolo.