Puglia, incendio in un appartamento: due bimbi in fuga dalle fiamme

LECCE, 11/02/2023 – (ansa) Un incendio è divampato questa mattina in un appartamento al terzo piano di uno stabile delle case popolari a Monteroni (Lecce), in via Pitagora.

In salvo i quattro occupanti della casa, tra cui due bambini, che sono riusciti ad abbandonare l’appartamento in fiamme prima dell’arrivo dei vigili del fuoco, che ora stanno completando le operazioni di spegnimento. Tra le cause del rogo, secondo i primi rilievi, un corto circuito del sistema elettrico partito dalla stanza dei bambini. L’appartamento è stato dichiarato inagibile. Sul posto anche la sindaca di Monteroni Mariolina Pezzuto. La palazzina durante le operazioni di spegnimento è stata fatta evacuare ma per i restanti piani risulterebbe agibile. ansa.it