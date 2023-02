Ricercato per spaccio di droga in Puglia: arrestato in Alto Adige

BOLZANO, 11/02/2023 – (ansa) I carabinieri di Bolzano hanno arrestato un quarantunenne di Barletta, destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Trani, sottrattosi nei giorni scorsi alla cattura durante la fase esecutiva di un’operazione “Disfida” dei Comandi Compagnia Carabinieri di Barletta, Sondrio, i Carabinieri cacciatori di “Puglia” ed il nucleo cinofili di Modugno.

L’uomo, accusato di detenzione e smercio di marijuana e cocaina, si era rifugiato in una struttura recettiva ad Appiano, dove è stato però localizzato e arrestato dai militari della compagnia di Bolzano. Non si esclude che l’arrestato si fosse rifugiato a Bolzano in quanto nota area di spaccio del sodalizio. ansa.it