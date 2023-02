Sanremo, Elodie Elodie confessa di avere origini pugliesi e parenti di Andria

FOGGIA, 11/02/2023 – (lagazzettadelmezzogiorno.it) Il legame con la Puglia lo aveva sempre palesato, non solo nella scelta di andarci a vivere ma anche con i continui riferimenti nella sua vita professionale.

Adesso, però, Elodie confessa anche di avere origini pugliesi e parenti di Andria. Le sue parole hanno fatto subito il giro del web, dopo l’intervista rilasciata a Sanremo, dov’è in gara per l’edizione 2023 del festival con il brano dal titolo “Due”. Non è tra le favorite per la vittoria della competizione canora, ma di sicuro è una delle protagoniste, destinate a lasciare il segno.

Elodie Di Patrizi da Roma, meglio conosciuta con il solo nome di Elodie, è una delle cantanti di maggior successo del panorama musicale italiano, e a Sanremo ha dichiarato ancora il suo amore per la Puglia. In una conferenza stampa, a margine della sua ultima esibizione in coppia con Big Mama, la 32enne artista romana è tornata sull’argomento Puglia, per rispondere ad una precisa domanda del giornalista: “Non si scopre certamente adesso il mio legame con questa terra. Ho vissuto per cinque anni e ho scoperto che il mio papà ha i suoi parenti ad Andria”. E dopo il video, nella città di Federico II, è partita la “simpatica” caccia a chi vanta parentele con la cantante. lagazzettadelmezzogiorno.it