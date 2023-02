Sanremo, tutto pronto per la serata finale. Ecco cosa succederà

SANREMO, 11/02/2023 – (di Sausan Khalil Agenzia DIRE) Il sipario della 73esima edizione del Festival di Sanremo sta per calare.

Tra le polemiche e i grandi ascolti, la quarta edizione condotta da Amadeus è pronta a chiudere col botto. Il momento più atteso è sicuramente quello dell’intervento scritto di Zelensky, che purtroppo, secondo quanto ha annunciato il direttore artistico, arriverà a tarda sera: “Il messaggio del presidente Ucraino zelensky sarà verso l’1.15 circa. Vediamo se poterlo anticipare, ma allo stato attuale credo di no. Avevo già detto che qualsiasi comunicazione sarebbe avvenuta a fine gara, quindi mi piacerebbe mantenere questa cosa, e non credo che verrà cambiato”. Dopo le parole del presidente Zelensky è prevista l’esibizione del gruppo musicale ucraino Antytila. Oltre al ritorno come co-conduttrice di Chiara Ferragni, il palco dell’Ariston vedrà come ospiti Luisa Ranieri, Gino Paoli e Ornella Vanoni. Accanto a loro, anche i superospiti Depeche Mode pronti a presentare il loro nuovo album.

L’ORDINE DI USCITA DEI CANTANTI NELLA FINALE

Ecco di seguito l’ordine di entrata dei cantanti in gara.

3.Mara Sattei;

4.Tananai;

5. Colapesce Dimartino;

6. Giorgia;

7. Moda’;

8. Ultimo;

9. Lazza;

10. Marco Mengoni;

11. Rosa Chemical;

12. Cugini di campagna;

13. Madame;

14. Ariete;

15. Mr. Rain;

16. Paola & Chiara;

17. Levante;

20. Olly;

21. Articolo 21;

22. Will;

23. Leo Gassmann;

24. Gianmaria;

25. Anna Oxa;

26. Shari;

27. Gianluca Grignani

28. Sethu

