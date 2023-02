Tartaruga marina ancora viva salvata sulla spiaggia di Lesina

Gargano 11/02/2023. La notizia che giunge dalla spiaggia di Lesina, a pochi chilometri da Torre Mileto, è di quelle che fanno ben sperare. Questa mattina, grazie alla segnalazione di un cittadino, una tartaruga marina della specie Caretta Caretta è stata salvata e sta attualmente viaggiando verso il Centro Recupero Tartarughe Marine di Manfredonia.

Il sindaco di San Nicandro Garganico Matteo Vocale ha subito dato il via all’azione, attivando il Servizio Veterinario della ASL di Foggia per la salvaguardia della vita dell’animale. La tartaruga, di grandi dimensioni, giaceva ancora viva sulla battigia, probabilmente disorientata a causa del mare agitato. Ora è in buone mani e i volontari del CRTM faranno il possibile per riportarla in salute e liberarla al più presto.

Articolo di Vittorio Agricola