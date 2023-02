Vico del Gargano celebra San Valentino: prima volta per l’allestimento pubblico del trono (VIDEO)

Vico del Gargano 11/02/2023. Vico del Gargano si prepara a celebrare il suo santo patrono San Valentino. La serata di sabato 11 febbraio ha visto un momento importante nella storia della città, poiché per la prima volta è stato possibile assistere all’allestimento del trono di San Valentino, adornato con arance.

Il parroco di Vico del Gargano, Don Gabriele Giordano, ha dichiarato che ogni festa patronale ha momenti privati e momenti più pubblici. L’allestimento del trono di San Valentino, in passato, era un momento privato, ma a causa della crescente richiesta da parte della comunità, quest’anno è stato reso pubblico.

Don Gabriele ha sottolineato l’importanza di questo momento per la comunità di Vico del Gargano, poiché mostra il lavoro di tanti giovani che hanno preso in mano la tradizione e la portano avanti con fede e impegno. Questa festa patronale sarà un’occasione per celebrare la comunità e la sua cultura. L’allestimento del trono di San Valentino è solo uno dei molteplici eventi che si terranno durante la festa patronale di quest’anno.

Articolo e video di Vittorio Agricola. Interviste a cura di Giuseppe Laganella