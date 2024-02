“Le immagini di Budapest si commentano da sole e confermano i nostri timori a seguire i consigli che ci pervengono dalle autorità italiane”, ha detto il padre Roberto, parlando di alcune immagini apparse in città in concomitanza con le celebrazioni che mostrano l’italiana impiccata.

Salis si riferisce ai timori per la sicurezza in caso di arresti domiciliari in Ungheria per la 39enne. Intanto, alla manifestazione per l’insegnante a Roma, si sono verificati scontri tra manifestanti e forze dell’ordine.

Un centinaio, tra studenti e anarchici, dopo aver tentato di raggiungere con un corteo spontaneo l’Ambasciata di Ungheria a Roma, sono stati bloccati dalla polizia. Dopo momenti di tensione, fumogeni e cori contro le forze dell’ordine, si sono verificati gli scontri.