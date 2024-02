Dopo undici gare si ferma la striscia positiva della squadra sipontina.

Preparare la gara per coach Carbone non è stato affatto semplice, infatti tra recuperi in extremis, (Totaro che si allena solo venerdì per l’infortunio occorso nella gara con Rutigliano), assenze per malanni di stagione, (Ciociola Federico ai box per tutta la settimana e in panca per onor di firma), e in ultimo il forfait per problemi personali di alcuni atleti under, la settimana di lavoro è stata estremamente complicata.

La Webbin comunque parte bene, gioca un buon primo periodo e chiude in vantaggio per 15-21. Il secondo periodo però è imbarazzante! Coach Carbone riporta in panca Totaro che ingenuamente commette il secondo fallo, in attacco si diventa approssimativi e senza idee. La difesa tiene, con un parziale di 15-5 per il Cus, si va all’intervallo sul 30-26.

La terza frazione vede gli ospiti cercare di ricucire il gap, Bari però è troppo attenta e, risponde colpo su colpo ai viaggianti . 47-42 alla sirena.

Nell’ultima frazione, i sipontini sono impalpabili. Con una gara ancora aperta, quantomeno nel punteggio, gli attacchi continuano ad essere non pervenuti. Eloquenti i numeri del match per l’Angel. 11 su 22 i tiri da due, 6 su 24 quelli da tre e 13 su 22 ai liberi. La difesa che fino a questo momento aveva retto il confronto, crolla su una tripla allo scadere dei 24″ di Carnicella a 2′:30″ dal termine. Beffa è, soprattutto non aver tenuto a proprio favore la differenza canestri, due falli inspiegabili, spesi negli ultimi due possessi baresi regalano anche questo vantaggio ai locali nel proseguo del campionato. Si chiude con il punteggio di 67 – 53 a favore del Cus Bari che meritatamente si prende il secondo posto in clasifica.

Nella prossima giornata turno di riposo per la Webbin, pausa che mai forse è così puntuale, e servirà per il recupero di energie fisiche e mentali per i nostri ragazzi.

TABELLINI

CUS BARI

Vernich 21 Carnicella 12 Pollice 10 De Astis D 6 Santarsia 3 Genchi 5 Gentner 3 Lopane 7 De Giglio,Grieco, Ranieri, De Astis A.

All. Casorelli

WEBBIN MANFREDONIA

Manfredi 10 Virgilio 5 Carmone 5 Vuovolo 18 Totaro 6 Grasso 5 Mafrolla 2 Ba 2 Ciociola F, Ciociola A.

All. Carbone