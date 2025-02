Franco Vezzoni è stato il match winner nella vittoria contro l’Avellino di sabato, confermando l’ottimo momento di forma in un periodo della stagione in cui l’intero gruppo sta crescendo di condizione. Argentino di Cosquín, 24 anni ancora da compiere, Vezzoni è nato come centrocampista, ma con la maglia rossonera ha ricoperto più ruoli, partendo come esterno sinistro di difesa, passando per mezzala e adattandosi anche come playmaker nel Foggia di Massimo Brambilla.

Vezzoni non si è mai tirato indietro, rispondendo sempre presente ogni volta che è stato chiamato in causa, dando il massimo su ogni pallone. Quella contro l’Avellino è stata la sua prima rete con la maglia rossonera, in una stagione in cui ha già totalizzato 55 presenze. Il Foggia lo ha prelevato dall’Inter Club, dove ha seguito tutta la trafila delle giovanili, dall’Under 17 fino alla Primavera. Nell’estate del 2021, il suo passaggio alla Pro Patria segna il suo esordio tra i professionisti. Dopo due stagioni con i varesini, l’Inter ha deciso di trasferirlo a Foggia, una piazza più blasonata, dove Vezzoni ha offerto un rendimento importante per la categoria.

Il gol di sabato, segnato in uno Zaccheria che regala sempre emozioni, è stato un momento speciale per lui, difficile da dimenticare. Vero trascinatore della squadra nella vittoria contro l’Avellino, Vezzoni ha contribuito con l’intero gruppo a regalare una grande soddisfazione ai tifosi rossoneri.

Vezzoni è a Foggia a titolo definitivo e potrebbe essere una base solida su cui costruire il Foggia del futuro. Con la maglia rossonera si sta affermando come uno dei punti di forza della squadra, dimostrando di essere propositivo ed elegante in fase offensiva, ma anche sicuro e determinato in difesa. Nel corso di questa stagione sta mostrando una crescita esponenziale sia in personalità che in mentalità, qualità che lo avevano già portato alle soglie della prima squadra dell’Inter.

Foggia si gode ora Franco Vezzoni, l’argentino che ha imparato anche a segnare, e che continua a dare spettacolo sul campo.

