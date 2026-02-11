Edizione n° 5974

BALLON D'ESSAI

LINGOTTINI ORO // Incredibile in Puglia, butta per errore 20 lingottini d’oro: recuperati in discarica
11 Febbraio 2026 - ore  20:31

CALEMBOUR

ZOE TRINCHERO // Omicidio Zoe Trinchero, il medico legale: “Era ancora viva quando è stata gettata nel canale”
11 Febbraio 2026 - ore  10:00

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Allerta meteo gialla in Puglia dal 12 febbraio: rischio idrogeologico su alcune zone

MALTEMPO PUGLIA Allerta meteo gialla in Puglia dal 12 febbraio: rischio idrogeologico su alcune zone

Secondo il bollettino, sono previste precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, con quantitativi cumulati generalmente deboli

Puglia sotto la pioggia: temporali e maltempo fino a metà settimana

Meteo fonte: ilmeteo.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
11 Febbraio 2026
Cronaca // Gargano //

La Protezione Civile della Regione Puglia ha diramato il Messaggio di Allerta n. 2 dell’11 febbraio 2026, con validità dalle ore 00:00 di mercoledì 12 febbraio e per le successive 18 ore. Secondo il bollettino, sono previste precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, con quantitativi cumulati generalmente deboli e fino a localmente moderati sulla Puglia settentrionale.

Le aree interessate

L’allerta gialla riguarda il rischio idrogeologico e idrogeologico per temporali nelle seguenti zone:

  • Gargano e Tremiti (Puglia A)

  • Tavoliere e Bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle (Puglia B)

  • Sub-Appennino Dauno (Puglia H)

  • Basso Fortore (Puglia I)

La fase operativa

Nel messaggio viene dichiarata la fase operativa di “Attenzione”. In presenza di condizioni di instabilità, si raccomanda prudenza, in particolare: evitare soste in prossimità di corsi d’acqua e sottopassi; prestare attenzione negli spostamenti, soprattutto nelle aree più esposte; seguire gli aggiornamenti dei canali ufficiali della Protezione Civile. La situazione sarà monitorata nelle prossime ore e non si escludono aggiornamenti dei livelli di criticità.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

"Bellezza e bruttezza sono un miraggio perché gli altri finiscono per vedere la nostra interiorità.” (Frida Kahlo)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO