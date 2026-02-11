La Protezione Civile della Regione Puglia ha diramato il Messaggio di Allerta n. 2 dell’11 febbraio 2026, con validità dalle ore 00:00 di mercoledì 12 febbraio e per le successive 18 ore. Secondo il bollettino, sono previste precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, con quantitativi cumulati generalmente deboli e fino a localmente moderati sulla Puglia settentrionale.

Le aree interessate

L’allerta gialla riguarda il rischio idrogeologico e idrogeologico per temporali nelle seguenti zone:

Gargano e Tremiti (Puglia A)

Tavoliere e Bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle (Puglia B)

Sub-Appennino Dauno (Puglia H)

Basso Fortore (Puglia I)

La fase operativa

Nel messaggio viene dichiarata la fase operativa di “Attenzione”. In presenza di condizioni di instabilità, si raccomanda prudenza, in particolare: evitare soste in prossimità di corsi d’acqua e sottopassi; prestare attenzione negli spostamenti, soprattutto nelle aree più esposte; seguire gli aggiornamenti dei canali ufficiali della Protezione Civile. La situazione sarà monitorata nelle prossime ore e non si escludono aggiornamenti dei livelli di criticità.