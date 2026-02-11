La Protezione Civile della Regione Puglia ha diramato il Messaggio di Allerta n. 2 dell’11 febbraio 2026, con validità dalle ore 00:00 di mercoledì 12 febbraio e per le successive 18 ore. Secondo il bollettino, sono previste precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, con quantitativi cumulati generalmente deboli e fino a localmente moderati sulla Puglia settentrionale.
Le aree interessate
L’allerta gialla riguarda il rischio idrogeologico e idrogeologico per temporali nelle seguenti zone:
-
Gargano e Tremiti (Puglia A)
-
Tavoliere e Bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle (Puglia B)
-
Sub-Appennino Dauno (Puglia H)
- Basso Fortore (Puglia I)
La fase operativa
Nel messaggio viene dichiarata la fase operativa di “Attenzione”. In presenza di condizioni di instabilità, si raccomanda prudenza, in particolare: evitare soste in prossimità di corsi d’acqua e sottopassi; prestare attenzione negli spostamenti, soprattutto nelle aree più esposte; seguire gli aggiornamenti dei canali ufficiali della Protezione Civile. La situazione sarà monitorata nelle prossime ore e non si escludono aggiornamenti dei livelli di criticità.