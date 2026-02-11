I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bergamo hanno concluso un’indagine su una vicenda di sfruttamento economico ai danni di un’anziana gravemente fragile, invalida al 100%, deceduta recentemente.

L’attività investigativa, coordinata dalla Procura della Repubblica di Bergamo, ha ricostruito come, a partire dal 2007, la donna fosse affidata al fratello e alla nipote. Tuttavia, l’assistenza prestata si è rivelata inadeguata, tanto da rendere necessario il ricovero presso una Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA), dove la sua salute è migliorata grazie a cure appropriate.

Parallelamente, le indagini hanno evidenziato gravi irregolarità nella gestione del patrimonio dell’anziana. La nipote, approfittando della vulnerabilità della zia, ha operato in maniera esclusiva su un conto cointestato, effettuando prelievi, movimentazioni finanziarie e la sottoscrizione di polizze vita, tra cui una del valore di 200 mila euro di cui è risultata unica beneficiaria dopo il decesso della donna.

L’Autorità Giudiziaria ha contestato le ipotesi di circonvenzione di incapace e autoriciclaggio, emettendo un sequestro preventivo di denaro, titoli e immobili per oltre 1,1 milioni di euro, corrispondenti alle somme sottratte all’anziana.

L’operazione evidenzia la rilevanza sociale del contrasto agli abusi patrimoniali su soggetti vulnerabili, spesso consumati in ambito familiare e difficili da rilevare. Il procedimento penale è ancora nella fase delle indagini preliminari, e le responsabilità saranno definite solo con una sentenza irrevocabile.