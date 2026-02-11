LECCE/BARI – La Direzione distrettuale antimafia di Lecce contesta anche l’associazione di stampo mafioso nell’inchiesta sull’assalto al portavalori avvenuto lunedì mattina lungo la statale tra Brindisi e Lecce.

Il gip di Lecce Tea Verderosa ha fissato per domani (mercoledì) alle 9.30, nel carcere di Lecce, l’udienza di convalida dei fermi di polizia giudiziaria a carico di Giuseppe Iannelli e Giuseppe Russo, ritenuti componenti del commando che ha tentato l’assalto.

I due sono accusati, a vario titolo, di tentato omicidio aggravato dal metodo mafioso, associazione mafiosa, rapina aggravata, estorsione, danneggiamento seguito da incendio, ricettazione, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate, oltre a porto e detenzione di armi da guerra, armi comuni e materiale esplodente. Nel capo d’imputazione figurano anche contestazioni di tentato omicidio aggravato.

Secondo quanto ricostruito, l’azione armata – poi fallita – avrebbe preso di mira un blindato della Battistolli spa, che trasportava un carico di denaro contante pari a 5.904.436 euro. I due indagati sono stati fermati dai carabinieri poco dopo l’assalto, mentre tentavano di fuggire a piedi nelle campagne di Squinzano.

All’udienza di convalida saranno presenti il sostituto procuratore di Lecce Alessandro Prontera e i difensori di fiducia dei due fermati.