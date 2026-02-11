Assalto nella notte al bancomat del Credito Cooperativo: esplosione e fuga con chiodi sull’asfalto

CANOSA DI PUGLIA – Assalto nella notte a uno sportello bancomat del Credito Cooperativo Canosa-Loconia. Il tentativo di furto si è verificato intorno alle ore 3:30 in via Generale Francesco Rizzi, dove ignoti hanno fatto esplodere un ordigno per cercare di impossessarsi della cassaforte dell’istituto di credito.

Secondo quanto ricostruito, i malviventi avrebbero utilizzato una carica esplosiva per forzare lo sportello automatico. Nonostante la violenta deflagrazione, i responsabili non sono riusciti ad asportare la cassaforte e sono stati costretti alla fuga. Durante l’allontanamento, per ostacolare eventuali inseguimenti, hanno cosparso il manto stradale di chiodi a tre punte.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Andria insieme al personale della locale Stazione, oltre agli specialisti del Nucleo Investigativo della BAT e agli artificieri del Comando provinciale di Bari, che hanno effettuato i rilievi tecnici e messo in sicurezza l’area.

L’esplosione ha provocato danni alla struttura dell’istituto bancario e ad almeno quattro autovetture parcheggiate nelle vicinanze. Fortunatamente non si registrano feriti.

Sono attualmente in corso le attività investigative, con l’acquisizione e l’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona, che potrebbero fornire elementi utili all’identificazione dei responsabili.