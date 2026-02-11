Edizione n° 5974

BALLON D'ESSAI

EX AMANTE LINGOTTO // Colpisce l’ex amante con un lingotto d’argento: prete patteggia un anno e quattro mesi
11 Febbraio 2026 - ore  13:50

CALEMBOUR

ZOE TRINCHERO // Omicidio Zoe Trinchero, il medico legale: “Era ancora viva quando è stata gettata nel canale”
11 Febbraio 2026 - ore  10:00

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // BAT // Assalto nella notte al bancomat del Credito Cooperativo: esplosione e fuga con chiodi sull’asfalto

VIA GENERALE FRANCESCO Assalto nella notte al bancomat del Credito Cooperativo: esplosione e fuga con chiodi sull’asfalto

Sono attualmente in corso le attività investigative, con l’acquisizione e l’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza

Assalto nella notte al bancomat del Credito Cooperativo: esplosione e fuga con chiodi sull’asfalto

ph Telennorba

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
11 Febbraio 2026
BAT // Cronaca //

CANOSA DI PUGLIA – Assalto nella notte a uno sportello bancomat del Credito Cooperativo Canosa-Loconia. Il tentativo di furto si è verificato intorno alle ore 3:30 in via Generale Francesco Rizzi, dove ignoti hanno fatto esplodere un ordigno per cercare di impossessarsi della cassaforte dell’istituto di credito.

Secondo quanto ricostruito, i malviventi avrebbero utilizzato una carica esplosiva per forzare lo sportello automatico. Nonostante la violenta deflagrazione, i responsabili non sono riusciti ad asportare la cassaforte e sono stati costretti alla fuga. Durante l’allontanamento, per ostacolare eventuali inseguimenti, hanno cosparso il manto stradale di chiodi a tre punte.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Andria insieme al personale della locale Stazione, oltre agli specialisti del Nucleo Investigativo della BAT e agli artificieri del Comando provinciale di Bari, che hanno effettuato i rilievi tecnici e messo in sicurezza l’area.

L’esplosione ha provocato danni alla struttura dell’istituto bancario e ad almeno quattro autovetture parcheggiate nelle vicinanze. Fortunatamente non si registrano feriti.

Sono attualmente in corso le attività investigative, con l’acquisizione e l’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona, che potrebbero fornire elementi utili all’identificazione dei responsabili.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

"Bellezza e bruttezza sono un miraggio perché gli altri finiscono per vedere la nostra interiorità.” (Frida Kahlo)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO